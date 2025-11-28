Caduta Libera si rinnova il montepremi sale a 300.000 euro Isobel di Amici valletta di Giusti

Max Giusti alla conduzione di Caduta Libera ve l’abbiamo annunciato noi per primi. Ma il conduttore non sarà l’unica novità della quattordicesima edizione del game show del preserale di Canale 5, al via domenica 7 dicembre 2025. Sulla scia de La Ruota della Fortuna con Samira Lui, anche il gioco delle botole avrà per la prima volta una valletta: al fianco del nuovo padrone di casa ci sarà Isobel Fetiye Kinnear, ballerina ad Amici. © US Mediaset Le novità di Caduta Libera. Max Giusti e la sua valletta si muoveranno all’interno di una scenografia completamente rinnovata, accompagnata anche da una grafica inedita. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

