Cade da tre metri lavoratore infortunato a Paluzza

Nel primo pomeriggio di oggi un uomo è caduto da tre metri d'altezza, rimanendo ferito, mentre lavorava in una zona di disboscamento. Ancora non è ben chiara la dinamica dei fatti, avvenuti poco prima delle 14 e 30 tra Paluzza e Cleulis, in località Moscardo.I soccorsiSono stati alcuni lavoratori. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

