Caccia e la statistica monstre | la Regione coinvolta in 37 cause legali in 7 anni

Milano, 28 novembre 2025 – Ben 37 contenziosi legali in 7 anni. In media: più di 5 all’anno. Con ricadute ovvie e immaginabili sulla linearità e sulla continuità della gestione politica e amministrativa del settore in Lombardia. Il riferimento è alle cause legali nelle quali è stata coinvolta la Regione sui provvedimenti relativi alla disciplina della caccia dal 2018 al 2025. I dati appena sintetizzati sono stati trasmessi dall’assessorato regionale all’Agricoltura e alla Sovranità Alimentare, competente anche in materia venatoria, al consigliere regionale del Pd, Simone Negri, che li aveva chiesti tramite interrogazione a risposta scritta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caccia e la statistica monstre: la Regione coinvolta in 37 cause legali in 7 anni

