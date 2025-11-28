Ravenna, 28 novembre 2025 – Entro fine anno chiuderà, dopo 44 anni, ’ Buzzi e Berti. Tutto per la pesca’, storico negozio in viale Vecchi a Marina di Ravenna gestito da sempre da Maria Cristina Buzzi con la collaborazione del marito, Lodovico Berti, e della figlia Sabrina Berti. L’inizio dell’avventura nel 1981. “Abbiano iniziato nel 1981 – racconta – sul lato opposto della strada, rilevando un piccolo negozio che già esisteva e che vendeva soprattutto mangime per animali da cortile. Nel 1991 ci siamo trasferiti nella sede attuale, più grande”. Nel tempo il negozio ha cambiato fisionomia, adattandosi ai tempi ed evolvendosi in base alle esigenze della clientela. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Buzzi e Berti, i re della pesca chiudono dopo 44 anni: “I clienti erano increduli”