Buongiorno all’Inter scambio pazzesco | affare già chiuso
Affare chiuso per l’Inter, la decisione è stata già presa e comunicata. Il club ha deciso di muoversi in questo modo, in queste ore. Ad inizio gennaio del prossimo anno inizierà il mercato invernale, una sessione importante di Calciomercato in cui le squadre italiane acquisiranno nuovi giocatori, si prepareranno a cedere o prestare quelli che non si sono ritagliati uno spazio importante nella formazione titolare o ragioneranno su scambi anche con le rivali per la lotta scudetto o salvezza. Uno scenario che si ripete ogni anno e che catalizza l’attenzione di milioni di tifosi. Attualmente fisso al quarto posto in classifica, l’Inter di Christian Chivu deve assolutamente lasciarsi alle spalle le delusioni del mercato pre stagionale, prima tra tutte, la mancata acquisizione di Lookman dall’Atalanta con il giocatore stesso che pare fosse ben intenzionato a indossare una nuova divisa nera e blu passando da Bergamo a Milano. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
