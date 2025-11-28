Buone notizie per Guess | il brand torna in utile

Spinto da Europa e America, uno dei brand di abbigliamento con sede a Los Angeles, annuncia un aumento del 5% delle vendite nel terzo trimestre, raggiungendo i 791,4 milioni di dollari, grazie all’ottima performance delle attività wholesale in America e in Europa dell’azienda di moda statunitense. Guess torna in utile: l’annuncio. Concretamente, sappiamo che i ricavi??Europa sono aumentati del 6%, compensando un calo del 6% che invece si è registrato in Asia. Mentre a livello locale, i ricavi al dettaglio in America sono diminuiti del 2%. Questi compensati, invece, da un aumento del 26% dei ricavi all’ingrosso nella regione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

