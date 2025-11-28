Buone notizie | Meret e Lukaku verso il rientro

Forzazzurri.net | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il quadro degli infortuni in casa Napoli resta complicato, ma all’orizzonte cominciano a intravedersi segnali di miglioramento. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

buone notizie meret e lukaku verso il rientro

© Forzazzurri.net - Buone notizie: Meret e Lukaku verso il rientro

Altri contenuti sullo stesso argomento

buone notizie meret lukakuInfortunati Napoli, da Meret a Lukaku: il punto caso per caso - Una delle squadre più martoriate fin qui dagli infortuni in Serie A, è certamente il Napoli. Lo riporta fantamaster.it

buone notizie meret lukakuLukaku e Meret vicini al rientro: i tempi dei recuperi - Lukaku e Meret vicini al rientro: i tempi dei recuperi Alla vigilia della sfida di Conference League contro il Qarabag, il Napoli si prepara a fare i ... Lo riporta forzazzurri.net

buone notizie meret lukakuMeret brucia le tappe? Filtra una data per il suo rientro, si è tolto il gesso - Filtrano notizie incoraggianti in merito al recupero di Alex Meret, il portiere del Napoli è attualmente fermo ai box per un problema al piede. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Buone Notizie Meret Lukaku