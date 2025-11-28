Buon compleanno Laura Tavanti Alessandro Altobelli Fabio Grosso
Buon compleanno Laura Tavanti, Alessandro Altobelli, Martina Stella, Luigi Zanda, Paolo Scaroni, Elio Massimo Palmizio, Lorenzo Dellai, Giulio Marcon, Fabio Grosso, Giulia dal Pont, Gianfilippo Pavone, John Real, Sandra Gasparini, Antonella Terranella. Oggi 28 novembre compiono gli anni: Giorgio Sala, politico; Eva Cantarella, giurista, storica, saggista; Carlo Castellano, imprenditore; Gary Hart, politico; Pier Vincenzo Mengaldo, filologo, critico letterario; Laura Tavanti, attrice; Mario Sestili, ex calciatore; Esteban Juan Caselli, politico; Mario Cocciu, politico; Luigi Zanda, politico; Al (Roberto) Rangone, musicista, cantautore; Tullio Telmon, linguista; Umberto Paolucci, imprenditore, dirigente; Francesco Volpato, ex calciatore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
