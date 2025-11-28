Buon compleanno Gaetano Donizetti in città festa con musica e parole
IL FESTIVAL. Il 29 novembre si celebra il Dies Natalis del compositore - nato nel 1797 - con un’elevazione musicale dell’ensemble del Politecnico delle Arti nella Basilica di Santa Maria Maggiore e messaggi degli studenti delle scuole superiori. A Teatro sarà protagonista di uno spettacolo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
