Brutte notizie per il Napoli | dal Belgio filtrano i tempi di recupero di De Bruyne

Kevin De Bruyne potrebbe rimanere fermo più tempo del previsto. Infatti, dal Belgio arriva la notizia di quando il calciatore del Napoli avrà conferma sulla durata dello stop. Per ora è fermo ai box e ha le stampelle Kevin De Bruyne fermo per un po’ Sembrava una stagione iniziata bene per il talento belga, ma . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

NBA - Brutte notizie per la Lega perché gli Oklahoma City Thunder (18-1) questa notte riabbracceranno Jalen Williams! Il giocatore è reduce dal recupero dopo l’operazione al polso destro subita dopo le Finals - facebook.com Vai su Facebook

Assassin’s Creed: Shadows, brutte notizie: la seconda espansione è cancellata dlvr.it/TPVqM9 #AssassinsCreed #Ubisoft #Videogiochi #Espansione #Giochi Vai su X

Brutte notizie per il Napoli, stop per Lobotka e Politano - Gli accertamenti effettuati dopo gli infortuni subiti nel match contro il Genoa, hanno evidenziato un fastidio al ... ansa.it scrive

Napoli, De Bruyne spettatore in Belgio per la sfida del suo Genk - Una domenica da spettatore per Kevin De Bruyne, rientrato in patria in queste settimane per poter recuperare dal brutto infortunio muscolare rimediato un mese fa con la maglia del Napoli. Secondo msn.com

Infortunio Lobotka, brutte notizie per il Napoli: quanto può stare fuori e che partite salta - Come riportato dal sito ufficiale della federcalcio slovacca, “Stanislav Lobotka infortunatosi nella partita di campionato di domenica e costretto alla sostituzione, si è sottoposto a ulteriori ... corrieredellosport.it scrive