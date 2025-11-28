"> Che cosa fanno i grandi miti quando il tempo avanza? Non inciampano nei rimpianti, non cercano di addomesticare il passato: semplicemente, lo raccontano con la stessa freschezza di chi lo ha vissuto un’ora fa. Lo descrive Pino Taormina su Il Mattino, che immortala una scena irripetibile: Bruscolotti, Krol e Careca seduti l’uno accanto all’altro, tre icone del Napoli che tornano a condividere ricordi, sorrisi e una complicità rimasta intatta. Per la prima volta, racconta ancora Pino Taormina per Il Mattino, Rudy Krol – il difensore olandese che lasciò Napoli all’arrivo di Maradona – ritrova Careca, il bomber che con Diego vinse la Coppa Uefa e lo scudetto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bruscolotti, Krol e Careca: tre miti azzurri tra ricordi, aneddoti e un’amicizia che non invecchia