Bruce Willis la famiglia donerà il suo cervello alla scienza | come sta oggi l’attore

Nel 2022, Bruce Willis ha ricevuto la diagnosi di demenza frontotemporale, una malattia neurodegenerativa che colpisce la personalità, il linguaggio e il comportamento. La moglie Emma Heming, le figlie e l’ex compagna Demi Moore, affrontano con lui questo difficile viaggio e hanno annunciato la volontà di donare il cervello dell’attore alla scienza quando arriverà il momento della sua morte. La decisione della famiglia di Bruce Willis. Emma Heming Willis, l’attuale moglie di Bruce Willis, ha raccontato la storia della malattia del compagno nel libro best seller The Unexpected Journey, un viaggio inaspettato. 🔗 Leggi su Dilei.it

