Bruce Willis la famiglia donerà il suo cervello alla scienza | come sta oggi l’attore
Nel 2022, Bruce Willis ha ricevuto la diagnosi di demenza frontotemporale, una malattia neurodegenerativa che colpisce la personalità, il linguaggio e il comportamento. La moglie Emma Heming, le figlie e l’ex compagna Demi Moore, affrontano con lui questo difficile viaggio e hanno annunciato la volontà di donare il cervello dell’attore alla scienza quando arriverà il momento della sua morte. La decisione della famiglia di Bruce Willis. Emma Heming Willis, l’attuale moglie di Bruce Willis, ha raccontato la storia della malattia del compagno nel libro best seller The Unexpected Journey, un viaggio inaspettato. 🔗 Leggi su Dilei.it
Argomenti simili trattati di recente
È emotivamente impegnativo ma scientificamente necessario”. Così Emma Heming-Willis ha spiegato la scelta di donare il cervello di Bruce Willis alla ricerca dopo la sua morte, una decisione che ha maturato nel tempo e che considera fondamentale per aiut - facebook.com Vai su Facebook
Bruce Willis, il triste annuncio della famiglia poco fa gela il mondo intero (1 / 2) - Bruce Willis è uno degli attori più iconici di Hollywood, simbolo del cinema d’azione degli anni ’80 e ’90 ma capace, nel corso della sua carriera, di spaziare tra generi diversi. Scrive donna.fidelityhouse.eu
Emma Heming apre il suo cuore: come vivono oggi le feste in famiglia con Bruce Willis - Emma Heming racconta come la famiglia vive oggi le feste accanto a Bruce Willis, tra ricordi e nuove abitudini. Riporta msn.com
Bruce Willis, la moglie Emma Heming nel Giorno del Ringraziamento: "La demenza è dura ma c'è ancora gioia" - La partner della star di Hollywood ormai ritirata dal mondo del cinema dopo la diagnosi della malattia, ha mandato un messaggio nel giorno di festa negli USA. Da movieplayer.it