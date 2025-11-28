Bruce Willis la decisione choc della famiglia | Doneremo il suo cervello dopo la morte

A tre anni di distanza dalla diagnosi di demenza frontotemporale, la famiglia di Bruce Willis compie una scelta destinata a fare discutere. I familiari dell'attore hanno annunciato l'intenzione di donare il suo cervello alla scienza dopo la sua scomparsa, nella speranza che gli scienziati possano studiare in modo approfondito gli effetti della FTD. Nel suo recente libro " The Unexpected Journey ", Emma Heming Willis ha rivelato che la famiglia ha deciso di donare il cervello dell'attore dopo la sua morte per trasformare una situazione dolorosa in un contributo significativo alla causa scientifica e sostenere la ricerca su una patologia neurodegenerativa ancora poco compresa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bruce Willis, la decisione choc della famiglia: "Doneremo il suo cervello dopo la morte"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ammetto di aver avuto sempre una simpatia fortissima per Bruce Willis e quando ho visto queste foto sul profilo della figlia ho sentito un profondo senso di commozione. Oggi mi sono imbattuto nelle parole di Rumer che raccontato la verità della loro quotidiani - facebook.com Vai su Facebook

Bruce Willis e la malattia, nuove rivelazioni choc: «Ha perso ogni facoltà di leggere e comunicare e quasi non riconosce le persone» - Il regista che nel 1999 ha prodotto "Il sesto senso" con protagonista Bruce Willis ha parlato delle condizioni attuali dell'attore. Riporta corriereadriatico.it

Bruce Willis e la malattia, nuove rivelazioni choc: «Non riesce più a leggere e comunicare, non riconosce le persone» - Il regista che nel 1999 ha prodotto "Il sesto senso" con protagonista Bruce Willis ha parlato delle condizioni attuali dell'attore. Si legge su ilmattino.it

Bruce Willis e la malattia, nuove rivelazioni choc: «Non riesce più a leggere e comunicare, non riconosce le persone» - Bruce Willis combatte da più di un anno contro una forma di demenza che progredisce rapidamente e da due si è ritirato dalle scene di Hollywood Il regista Manoj Night Shyamalan ha rivelato qualcosa in ... Lo riporta leggo.it