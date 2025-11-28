Brioni ha celebrato il suo 80° anniversario con un evento esclusivo a Roma

28 nov 2025

, un viaggio che ripercorre oltre otto decenni di eccellenza sartoriale, iniziato nel 1945 nella Città Eterna, ancora oggi fonte inesauribile di ispirazione. La serata immersiva, che è culminata in una cena di gala per un ristretto gruppo di ospiti, si è svolta nel cuore della città, al Chiostro del Bramante, capolavoro rinascimentale progettato da Donato Bramante, dove arte, storia e architettura creano un contesto unico e suggestivo. Il legame di Brioni con la Città Eterna è profondo e duraturo, come una musa dal fascino intramontabile, che racconta una storia d’amore rafforzata nel tempo, accompagnando il marchio fino a questo importante traguardo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

