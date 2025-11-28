Brindisino scomparso in Emilia | a gennaio comincia il processo per omicidio
Comincerà il 23 gennaio 2026, davanti alla corte d'assise del tribunale di Modena, il processo per il caso di Salvatore Legari, l'imprenditore edile originario di San Pancrazio Salentino scomparso in Emilia Romagna nel luglio 2023. Oggi, venerdì 28 novembre 2025, la gup Alessandra Sermarini ha. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
