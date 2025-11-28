Breve storia del fiocco | il dettaglio romantico incontra la moda hard-chic

Life&People.it Tra un corsetto ottocentesco ed una giacca di pelle anni ’90, il fiocco si staglia come un enigma, simbolo di grazia e di vincolo. Dettaglio romantico, reliquia estetica che attraversa la storia mutando significato; oggi si reincarna su blazer scolpiti e mini-dress strutturati, dove la morbidezza del nastro completa il look. Il fiocco diventa così chiave di lettura di un romanticismo disciplinato che riscrive il rapporto tra fragilità e potere nel paradosso stilistico che è il cuore pulsante di questa tendenza contemporanea. Storia del fiocco nella moda: dal Rococò all’estetica Y2K. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

L’attore al TFF con «Separazioni» e nelle sale con «Breve storia d’amore» - facebook.com Vai su Facebook

Breve #storia della violenza politica in #America. In cerca di precedenti il periodo più utile per capire il presente sono gli «anni di piombo» americani, che vennero prima di quelli italiani. #USA #Trump #terrorismo Vai su X

Breve storia d'amore - Lea è una giornalista e ha scritto "un inutile libro sull'amore", ha un marito attore, una figlia piccola e un pesce morto nell'acquario. Come scrive mymovies.it

Breve storia di una famiglia, recensione: l'esordio ragionato di Lin Jianjie è un home-invasion alternativo - più la storia sembra mutar forma, come mutano le relazioni (sociali e familiari) ... Scrive movieplayer.it

Breve storia d'amore, confusione di coppia: video intervista con Ludovica Rampoldi e Valeria Golino - Due coppie alle prese con il tradimento in una commedia romantica che diventa quasi un thriller e racconta senza giudizi le dinamiche di una relazione dopo anni. Secondo comingsoon.it