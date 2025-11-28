Brescia marocchino pluripregiudicato evade dai domiciliari | sarà espulso

Imolaoggi.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi gli agenti della Volante della Polizia di Stato di Brescia hanno arrestato un cittadino marocchino di 23 anni, domiciliato in città, regolarmente presente sul territorio nazionale con numerosi precedenti. Il giovane era già destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare e della misura di prevenzione personale del divieto di accesso alle aree urbane. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

