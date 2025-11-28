Brescia in piazza contro la Finanziaria di guerra | mille persone allo sciopero dei sindacati di base

Salari giusti, un lavoro sicuro e dignitoso e una finanziaria che investa nei diritti sociali e non nella guerra. Con queste richieste questa mattina sono tornati in piazza anche a Brescia i sindacati di base. Circa un migliaio di persone accorse in strada a partire dalle nove di questa mattina. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

