Brentford-Burnley sabato 29 novembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici
Brentford e Burnley restano su una sconfitta nella dodicesima giornata di Premier League ma per i Clarets quella contro il Chelsea è stata la terza di fila, mentre le Bees venivano da un periodo decisamente buono. I sei punti di differenza in classifica non sono in effetti molti ma è probabile che da qui alla . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Burnley home. Ieri si voleva vincere, e si è vinto. London Stadium che ha accompagnato i ragazzi durante il match, come poche volte finora quest'anno. Facciamo due vittorie di fila in campionato, e torniamo a respirare, ma la strada è ancora lunga, lunghissim - facebook.com Vai su Facebook