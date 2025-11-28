brennsteiner sfrutta il pettorale n1 e guida il gigante di copper fuori odermatt italia non pervenuta

Stefan Brennsteiner firma il miglior tempo nella prima manche del gigante di Copper Mountain. L’austriaco sfrutta il pettorale numero uno e si porta in testa alla classifica con 26 centesimi di vantaggio sullo sloveno Zan Kranjec e 48 sullo svizzero Thomas Tumler, che sono partiti rispettivamente per secondo e terzo. Primi numeri dunque in grande spolvero, con Brennsteiner che ha fatto la differenza soprattutto nel tratto finale, risultando comunque il più pulito lungo tutto il tracciato. Una prima manche, però, che ha visto la clamorosa uscita di Marco Odermatt. Lo svizzero, vincitore ieri in superG, stava volando e probabilmente si sarebbe portato al comando con ampio margine, ma si è inclinato ed una volta toccata la neve con lo scarpone è rimasto vittima della più classica delle scivolate. 🔗 Leggi su Oasport.it

