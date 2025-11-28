BRC – Spa Rally sfida tra Cherain e il plotone Rally2
Un parterre internazionale e due giornate di gara per 184,35 km cronometrati: assente Jos Verstappen, i riflettori si accendono su Cherain, Mikkelsen e sui tanti protagonisti Rally2 Saranno 69 gli iscritti allo Spa Rally, ultimo appuntamento del Belgian Rally Championship, un numero in linea con la scorsa edizione che ne contò 64. La gara, organizzata . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
