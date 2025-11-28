Braglia | Milan-Lazio? Allegri molto meglio di Sarri Non c’è tutta questa differenza con la Roma…

Pianetamilan.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai microfoni di 'Maracanà' l'ex portiere Simone Braglia ha parlato della prossima giornata di Serie A, soffermandosi su Milan-Lazio, il confronto tra Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri e tornando sul tema caldo legato a Sommer. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

braglia milan lazio allegri molto meglio di sarri non c8217232 tutta questa differenza con la roma8230

© Pianetamilan.it - Braglia: “Milan-Lazio? Allegri molto meglio di Sarri. Non c’è tutta questa differenza con la Roma…”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

braglia milan lazio allegriBraglia crede nella Lazio e se la prende con Sarri: le parole - Per l'occasione, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato ai microfoni di TMW Radio per commentare il percorso della squadra. Riporta lalaziosiamonoi.it

braglia milan lazio allegriMilan-Lazio è Allegri vs Sarri, Passerini: "Il risultatista contro il giochista" - Il commento di Carlos Passerini, collega del Corriere della Sera, sull'impegno di domani del Milan contro la Lazio nel suo articolo odierno sul quotidiano generalista: "La sfida ... milannews.it scrive

braglia milan lazio allegriMilan senza Pulisic: può saltare anche la Coppa Italia - Secondo quanto riportato da SkySport, è praticamente scontato il forfait dell'attaccante rossonero per la gara di campionato contro la Lazio ... Riporta lalaziosiamonoi.it

Cerca Video su questo argomento: Braglia Milan Lazio Allegri