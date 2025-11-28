Ai microfoni di 'Maracanà' l'ex portiere Simone Braglia ha parlato della prossima giornata di Serie A, soffermandosi su Milan-Lazio, il confronto tra Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri e tornando sul tema caldo legato a Sommer. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Braglia: “Milan-Lazio? Allegri molto meglio di Sarri. Non c’è tutta questa differenza con la Roma…”