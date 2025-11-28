Bpco Micheletto Aipo | Colpisce circa 6-8% della popolazione è fondamentale ridurre la sottodiagnosi

'Il fumatore evita gli accertamenti rischiando forme gravi della malattia' Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - “Le persone con BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva) sono pazienti che vanno al pronto soccorso, hanno peggioramenti e riacutizzazioni e vengono ospedalizzati. La grande sfida. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bpco, Micheletto (Aipo): "Colpisce circa 6-8% della popolazione, è fondamentale ridurre la sottodiagnosi"

Bpco, Micheletto (Aipo): "Colpisce circa 6-8% della popolazione, è fondamentale ridurre la sottodiagnosi" - “Le persone con BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva) sono pazienti che vanno al pronto soccorso, hanno peggioramenti e riacutizzazioni e vengono ospedalizzati ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Salute, Bpco: Micheletto (AIPO) dovrebbero ritarare il titolo su numeriche di patologia (6-8%) e sottodiagnosi - "La BPCO è una patologia infiammatoria i cui sintomi sono: secrezioni, tosse produttiva e difficoltà respiratoria progressiva nel tempo. Come scrive msn.com

Che cos'è la Bpco, la malattia che colpisce oltre 3 milioni di italiani - Al Tempo della Salute, in un incontro insieme a Francesco Dentali, presidente eletto Fadoi; Sergio Harari, direttore del reparto di Pneumologia dell’Ospedale San Giuseppe, di Milano; Salvatore ... Segnala corriere.it