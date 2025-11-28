Boxe | Guidi Rontani in finale agli Europei U23 di Budapest all’Italia quattro bronzi

Si è conclusa da pochi istanti la penultima giornata degli Europei Under 23 in corso di svolgimento sul ring della Bok Sports Hall di Budapest, Ungheria. Il numero di pugili si è ampiamente ristretto, oggi in programma i combattimenti di tre portacolori dell’Italia. L’egida è quella della sezione europea di World Boxing. In particolare, l’unico a raggiungere la finale è Gabriele Guidi Rontani, che nei 75 kg non si fa troppi problemi a superare il gallese Orlando Holley-Sotomi per verdetto non unanime dei giudici (4-1); se la vedrà in finale domani con l’ungherese Levente Gemes, vittorioso sul polacco Mateusz Urban. 🔗 Leggi su Oasport.it

