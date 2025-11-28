Botte dal vicino e un’agonia lunga tre mesi e mezzo | Giuseppe Prestifilippo muore in clinica

Cusano Milanino, 28 novembre 2025 – Era stato letteralmente massacrato di botte perché aveva rovinato un tubo al confine con l’abitazione del vicino. Giuseppe Prestifilippo, un uomo di 78 anni residente a Cusano Milanino, è deceduto in clinica a Carate Brianza a quasi tre mesi e mezzo di distanza. Da quel pestaggio non si era mai più ripreso: mai nessun miglioramento finché, in questi giorni, è arrivata la tragica notizia. L’episodio di violenza risale al 2 agosto. Prestifilippo in quel periodo si trovava ad Alezio, in provincia di Lecce, per trascorrere un periodo di vacanza. L’occasione per staccare un po’ dal nord Milano e andare in Puglia alla ricerca di aria più respirabile, lontano dall’afa estiva che da queste parti è un serio problema per gli esponenti della terza età. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

