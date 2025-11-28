Borrelli si racconta | Mi è sempre piaciuto Dzeko ma anche quell’altro ex Inter è un mio idolo

Internews24.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 . Le parole dell’attaccante del Cagliari. Gennaro Borrelli, possente centravanti classe 2000 in forza al Cagliari, si è concesso ai microfoni di Cronache di Spogliatoio per una lunga intervista in cui ha ripercorso le tappe fondamentali della sua giovane carriera. La punta ha sottolineato le difficoltà incontrate nel percorso che lo ha portato a conquistarsi una chance in Serie A, ponendo l’accento sul duro lavoro quotidiano necessario per colmare il gap e imporsi nel massimo campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

