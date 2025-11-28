BOOM! CANALE 5 CAMBIA GLI ORARI DEL POMERIGGIO | SOAP GF E NUZZI COINVOLTI

Canale 5 cambia ancora il palinsesto, precisamente il pomeriggio che a partire da lunedì 1 dicembre vedrà una importante novità che coinvolge vari programmi. Subito dopo Uomini e Donne, alle 16.05 partirà la serie turca La Forza di una Donna, seguita alle 16.25 dalla striscia daytime di Amici, la scuola di talento firmata Maria De Filippi. A seguire, alle 16.55, è atteso Gianluigi Nuzzi con Dentro la Notizia. Sparisce la striscia daytime del Grande Fratello (rimane solo quella delle 13.35) e al suo posto soap. Parliamo de La Forza di una Donna che si sdoppia: oltre alle 16.05 dunque andrà in onda alle 18. 🔗 Leggi su Bubinoblog

