Bonus Inps per le imprese avviate da giovani disoccupati | come ottenere 500 euro al mese
L’Inps ha pubblicato la circolare n. 148 del 28 novembre 2025, che mette finalmente nero su bianco come accedere al contributo economico previsto dal decreto-legge 602024, pensato per dare una spinta ai giovani disoccupati che puntano a costruirsi un futuro nei comparti chiave dell’innovazione. Chi può richiederlo. Il beneficio è rivolto alle imprese avviate tra 1° luglio 2024 e 31 dicembre 2025 da persone disoccupate under 35. Deve trattarsi di attività inserite nei settori considerati strategici per nuove tecnologie, transizione digitale ed ecologica. Il contributo è di 500 euro al mese, un aiuto modesto ma utile per respirare nei primi mesi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
