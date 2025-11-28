Bonus Inps per le imprese avviate da giovani disoccupati | come ottenere 500 euro al mese

Ildenaro.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inps ha pubblicato la circolare n. 148 del 28 novembre 2025, che mette finalmente nero su bianco come accedere al contributo economico previsto dal decreto-legge 602024, pensato per dare una spinta ai giovani disoccupati che puntano a costruirsi un futuro nei comparti chiave dell’innovazione. Chi può richiederlo. Il beneficio è rivolto alle imprese avviate tra 1° luglio 2024 e 31 dicembre 2025 da persone disoccupate under 35. Deve trattarsi di attività inserite nei settori considerati strategici per nuove tecnologie, transizione digitale ed ecologica. Il contributo è di 500 euro al mese, un aiuto modesto ma utile per respirare nei primi mesi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

