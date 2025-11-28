Bonucci torna sulla vittoria di Euro 2020 | Più i tifosi inglesi mi fischiavano e mi insultavano più godevo e mi caricavo Ecco cosa ci disse Mancini Confessione dell’ex Juventus

Bonucci, ex difensore della Juve, è tornato a parlare così della vittoria di Euro 2020 con l’Italia in finale contro l’Inghilterra. Intervistato da Sport Illustrated, Leonardo Bonucci ha svelato questi retroscena sulla vittoria di Euro 2020 dell’Italia a Wembley contro l’Inghilterra. Le dichiarazioni dell’ex Juventus. TIFOSI INGLESI – «Più i tifosi inglesi mi fischiavano e mi insultavano, più godevo e mi caricavo. Abbiamo ottenuto qualcosa che rimarrà nella testa di tutti per sempre. Quando ci siamo avvicinati allo stadio, tutti ci salutavano con il “3”, come se vincere 3-0 fosse scontato per loro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

