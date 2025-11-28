Bomba davanti a Carlo Parrucchieri il titolare | Profondamente colpiti ma non possiamo fermarci
Intorno alle 23.30 di giovedì 27 novembre, un delinquente ha piazzato, fatto esplodere un ordigno e provocato danni alla saracinesca e alla vetrata laterali all'ingresso dell'attività commerciale ‘Carlo Parrucchieri' di via Gandhi in zona Macchia Gialla a Foggia. Contattato da Foggiatoday, il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
