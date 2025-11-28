Bomba a Ranucci Nordio smaschera Scarpinato | grillino ko
Il caso Ranuccia torna alla Camera. «Nella sua assoluta indipendenza e autonomia la magistratura sta andando avanti nelle indagini e noi auspichiamo che pervenga a una celebre conclusione che, ovviamente, si presenta complessa. Però auspichiamo», puntualizza il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, rispondendo ieri pomeriggio in Aula alla Camera a un’interrogazione sulla vicenda dell’attentato subito dal giornalista e conduttore della trasmissione di Rai Tre Report, Sigfrido Ranucci, «che da parte dell’opposizione e non vi sia nessuna strumentalizzazione politica e nessuna interferenza, proprio perché si tratta di situazioni che devono essere chiarite nell’ambito delle indagini di una magistratura, che lo ripetiamo ancora una volta, è e deve essere indipendente dal potere politico». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
