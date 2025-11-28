Bologna show al Dall' Ara 4-1 al Salisburgo

AGI - Il Bologna esce vincente dal luna park di emozioni del Dall'Ara: tanti gol e spettacolo nella spumeggiante partita di Europa League, vinta per 4-1 contro il Salisburgo. I rossoblù di Vincenzo Italiano si mettono alle spalle il pareggio senza reti contro il Brann, trovano la seconda vittoria nella competizione e consolidano la propria posizione in zona spareggio, ma a due punti dall'ottavo posto. I primi gol e la risposta immediata. Primi squilli per il Bologna, con l'occasione più ghiotta al 18', quando Odgaard non riesce a coordinarsi sul tap-in dopo il tiro di Orsolini parato da Schlager. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Bologna show al Dall'Ara, 4-1 al Salisburgo

Leggi anche questi approfondimenti

Bologna, spray al peperoncino al concerto di Anna Pepe: show interrotto Vai su X

WORLD DOG SHOW 2026 LE ISCRIZIONI SONO UFFICIALMENTE APERTE! L'evento si terrà presso: Bologna Fiere. Per tutte le informazioni dettagliate e per procedere con l'iscrizione, visitate https://wds2026.it/ ...every paw will leave a mark on t - facebook.com Vai su Facebook

Il Bologna vola, 4-1 al Salisburgo in Europa League: spettacolo al Dall’Ara - Un diluvio di gol: da Odgaard a Orso, passando per Dallinga e Bernardeschi, a timbrare il primo successo casalingo nel torneo, che pesa e non poco in vista del rush finale, con annessa corsa ai playof ... Si legge su sport.quotidiano.net

Bologna show anche in Europa: poker al Salisburgo, a segno tutto l'attacco - Dopo i successi in campionato contro Napoli e Udinese, i rossoblù travolgono anche il Salisburgo con un netto 4- Segnala tuttonapoli.net

Il Bologna vince e si diverte, poker al Salisburgo: al Dall’Ara gol e spettacolo a mille all’ora - Il Bologna è uno spettacolo: poker al Salisburgo e prima vittoria per la squadra di Vincenzo Italiano nella League Phase di Europa League ... Come scrive fanpage.it