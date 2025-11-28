Bologna-Salisburgo 4-1 l’Europa League sorride ai felsinei
Il Bologna cala il poker al Salisburgo nella serata di Europa League e conquista tre punti fondamentali in chiave playoff. La formazione di Italiano si impone 4-1 nel match valido per la quinta giornata della fase campionato e sale a 8 punti in classifica. Rossoblù avanti al 26? con Odgaard, replica degli austriaci con Vertessen (33?). Nella ripresa Bologna di nuovo avanti con Dallinga (51?), poco dopo Bernardeschi cala il tris (53?). Nel finale va a segno anche Orsolini (86?). Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
