Bologna giorni decisivi per Ciro Immobile? Come sta il centravanti rossoblu dopo gli ultimi allenamenti
Bologna, giorni decisivi per recuperare gli infortunati in vista del monday night Potrebbero rivelarsi tre giorni fondamentali per svuotare l’infermeria quelli che separano il Bologna dal monday night contro la Cremonese, valido per la tredicesima giornata di Serie A. La squadra rossoblù si prepara a un impegno importante, con l’obiettivo di recuperare pedine chiave e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ultimi giorni di promo nei nostri negozi di Milano, Firenze e Bologna! Mentre a Torino trovate tanti sconti fino al -50% e altri articoli a 1€, 2€, 3€. Approfitta di questi prezzi mini per fare il cambio stagione in modo sostenibile Ci trovi qui Via de Amicis 4 - facebook.com Vai su Facebook
Dopo tre giorni ricchi di incontri si è conclusa a #Bologna la 42a Assemblea annuale di @comuni_anci - Associazione nazionale Comuni italiani, un'occasione importante per dialogare con governo, PA e istituzioni sull'importanza della #DigitalTransformation Vai su X
Bologna, come sta Ciro Immobile? Ecco le ultime indiscrezione sul centravanti rossoblu. La situazione - Bologna, seduta in vista delle prossime gare: Immobile torna parzialmente in gruppo Il Bologna ha ripreso gli allenamenti al centro tecnico Niccolò Galli, preparando la squadra per i prossimi impegni ... Come scrive calcionews24.com
Bologna in ansia per Ciro Immobile dopo l'infortunio contro la Roma, rischia di fermarsi a lungo - Ciro Immobile è l’uomo immagine del mercato del Bologna, il grande colpo che ha dato ulteriore linfa all’entusiasmo di una città reduce da due anni ... Da corrieredibologna.corriere.it
Bologna, rientra anche Moro: le ultime su Immobile - Quest'oggi il tecnico Vincenzo Italiano ha ritrovato Nikola Moro, rientrato dopi gli impegni in Nazionale. Secondo fantacalcio.it