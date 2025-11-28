Bologna-Cremonese tredicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I rossoblu vogliono confermarsi stabilmente in zona Champions, mentre i grigiorossi cercano punti dopo un periodo poco felice. Bologna-Cremonese si giocherà lunedì 1 dicembre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Dall’Ara. BOLOGNA-CREMONESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Momento di forma straordinario per i felsinei, reduci da due vittorie consecutive contro Udinese e Napoli. La squadra di Italiano è attualmente quarta, ma vuole provare a spingersi ancora più su. I grigiorossi attraversano un periodo di crisi come testimoniato dalle ultime tre sconfitte consecutive contro Juventus, Pisa e Roma. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
