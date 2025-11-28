Bologna arrestata la stalker che aveva organizzato il funerale della donna bersaglio delle molestie online

È stata arrestata una donna accusata di aver trascinato per oltre un anno una professionista bolognese in quello che era diventato un i ncubo digitale senza via d’uscita. Chiamate oscene, profili falsi, annunci inventati, persino l’organizzazione del suo funerale. Una storia che sembra fantascienza, ma è accaduta davvero. La donna, raccontano gli investigatori, veniva inseguita ovunque, sulla posta elettronica, sui social, persino su siti pornografici in cui veniva esposta contro la sua volontà. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, svolte dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Bologna, l’indagata avrebbe creato una serie di falsi profili utilizzando foto, dati personali e il numero di telefono della professionista bolognese. 🔗 Leggi su Open.online

Scopri altri approfondimenti

BOLOGNA – TRUFFATORE MINORENNE ARRESTATO GRAZIE ALLA PRONTA REAZIONE DI UNA COPPIA DI ANZIANI E ALLA PROFESSIONALITÀ DELLE VOLANTI Un plauso agli operatori delle Volanti e della Squadra Mobile di Bologna che, con com - facebook.com Vai su Facebook

Bologna, 21enne arrestato dai Carabinieri in un’operazione antidroga Vai su X

Bologna, minacce e diffamazioni: arrestata autrice cyberstalking nei confronti di un'altra donna - La Polizia Postale di Bologna ha arrestato l’autrice di un incessante Cyberstalking nei confronti di un’altra donna. Come scrive adnkronos.com

Professionista vittima di cyberstalking a Bologna, arrestata la donna che le ha organizzato il finto funerale - Donna arrestata a Bologna per cyberstalking: perseguitava una professionista con falsi profili, minacce e diffamazione online. Riporta virgilio.it

Le foto su siti porno, la casa in vendita e i finti funerali: così una donna è stata perseguitata dalla sua rivale - La polizia postale di Bologna ha arrestato la presunta stalker, che avrebbe agito sul web per circa un anno. Da today.it