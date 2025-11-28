Tempo di lettura: 2 minuti Non c’è stata battaglia, le regionali hanno espresso due due sentenze incontrovertibili: la vittoria di Fico e l’astensionismo come partito di maggioranza. Ma la elezioni sono anche il terreno delle analisi dei grandi risultati, di quelli inaspettati, dei flop e dei confronti. E proprio rispetto a quest’ultimo, la prestazione di Maria Rosaria Boccia non può essere considerata positiva, numericamente parlando, ovviamente. L’influencer campana non ha raggiunto neanche le 200 preferenze nelle tre circoscrizioni in cui era candidata: Caserta (29 preferenze), Napoli (89) e Salerno (42). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Boccia vs Sangiuliano: il confronto arriva alle Regionali, l’esito è impietoso