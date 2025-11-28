Bloodborne su pc a 4k 60 fps con aggiornamento emulatore shadps4

Negli ultimi anni, la possibilità di giocare a Bloodborne su PC ha rappresentato una sfida cruciale per gli appassionati, considerato il suo rilascio esclusivo su PlayStation 4 e la successiva assenza di una versione ufficiale per computer. La compatibilità con hardware moderni è stata possibile attraverso soluzioni come gli emulatori, tra cui ShadPS4, che richiedono configurazioni complesse ma permettono di raggiungere risultati di alta qualità. Le ultime novità testimoniano un notevole passo avanti nel miglioramento delle performance, grazie a un aggiornamento cruciale che consente di sperimentare Bloodborne in risoluzioni fino a 4K e 60 fotogrammi al secondo, offrendo un'esperienza senza precedenti.

