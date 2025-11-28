Blitz in un cantiere a Tocco Caudio | scatta il sequestro

Tempo di lettura: < 1 minuto Sequestrato questa mattina un cantiere a Tocco Caudio. Carabinieri del Reparto Operativo di Benevento e personale della Questura hanno effettuato un’operazione congiunta all’interno dell’area, nell’ambito delle verifiche disposte dalla Prefettura per monitorare le attività edilizie sul territorio provinciale. Nel corso degli accertamenti sarebbe stata inizialmente presa in considerazione l’ipotesi di un allaccio abusivo alla rete elettrica, ipotesi che – secondo quanto raccolto – non avrebbe trovato riscontro. L’attenzione degli operatori si sarebbe invece concentrata su alcune presunte irregolarità nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti prodotti dal cantiere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

