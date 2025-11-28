Blevio nuove limitazioni sulla Lariana | stop ai mezzi oltre le 26 tonnellate sul ponte bailey

Nuove restrizioni al traffico sulla Sp e SS583 “Lariana” nel tratto di Blevio. La Provincia di Como ha disposto un giro di vite sui transiti pesanti in corrispondenza del ponte sul torrente Girola, dove l’ondata di maltempo del 22-24 settembre aveva seriamente compromesso la struttura esistente. 🔗 Leggi su Quicomo.it