Black point via Nomentana e via Casal San Basilio tornano a doppio senso dopo le proteste

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I residenti hanno festeggiato la riapertura del doppio senso di marcia su via Nomentana e via Casal San Basilio dopo 3 anni di proteste contro il Balck point. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

black point via nomentanaBlack point, via Nomentana e via Casal San Basilio tornano a doppio senso dopo le proteste - I residenti hanno festeggiato la riapertura del doppio senso di marcia su via Nomentana e via Casal San Basilio dopo 3 anni di proteste contro il Balck ... Da fanpage.it

black point via nomentanaBlack point San Basilio, dopo le proteste la via Nomentana è tornata a doppio senso - Riaperta la strada in entrambi i sensi di marcia dopo le critiche al progetto di messa in sicurezza arrivate dai residenti di zona ... Segnala romatoday.it

black point via nomentanaBlack point San Basilio, dal 27 novembre tornano i doppi sensi di marcia - L'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè: "I correttivi tengono insieme sicurezza stradale e vivibilità del quartiere" ... Si legge su romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Black Point Via Nomentana