Un'occasione per acquistare a un prezzo vantaggioso che in Italia, e anche a Modena e provincia, è ormai diventato uno degli appuntamenti commerciali più rilevanti dell'anno. Il Black Friday, in programma per domani, si appresta a generare un giro di affari di circa 4 miliardi di euro. A dirlo il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Black Friday sempre più strategico per il commercio, ogni modenese spenderà 249 euro