Black Friday per quest' anno un giro d' affari da 5 miliardi

28 nov 2025

Oggi, 28 novembre, comincia il Black Friday. Per Confcommercio il giro d’affari sarà di circa 5 miliardi di euro, con una crescita di quasi il 20% rispetto al 2024 e del 145% rispetto al 2018. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

