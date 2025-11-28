Black friday italiani a caccia di sconti | aumenta la spesa
Nel giorno del Black friday gli italiani vanno a caccia di offerte. Ed è sempre più allettante per approfittare dell’ondata di sconti; anche se in verità le riduzioni di prezzo sono già partite ormai da diversi giorni. Acquisti per l’immediato ma anche tante compre in vista dei regali di Natale. Facendo anche attenzione e seguendo alcune regole di fondo. Giro d’affari arriva a 5 miliardi. Per Confcommercio il giro d’affari sarà di circa 5 miliardi di euro, con una crescita di quasi il 20% rispetto al 2024 e del 145% rispetto al 2018. Il digitale continua a imporsi come il canale preferito per gli acquisti degli italiani ma la tendenza sembra quella di non sostituire ed escludere i negozi fisici. 🔗 Leggi su Lapresse.it
