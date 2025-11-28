Black Friday il Codacons Campania avverte i consumatori | attenzione alle truffe e iscrizioni gratuite per tutti

Black Friday, il Codacons Campania avverte i consumatori: attenzione alle truffe. Il Codacons Campania annuncia di essere pronto a monitorare attentamente le possibili truffe che potrebbero verificarsi durante questo periodo di sconti. Il Codacons invita tutti i consumatori a prestare la massima attenzione ai prezzi e a fotografarli prima dell’inizio delle promozioni, ad acquistare da venditori affidabili ed a diffidare dalle offerte che sembrano troppo vantaggiose per essere vere, per evitare spiacevoli sorprese. Il Codacons Campania rimane a disposizione per qualsiasi segnalazione da parte dei consumatori. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

