È il venerdì del Black Friday. Il giorno in cui i consumatori attendono per accaparrarsi l’affare dell’anno. Un appuntamento relativamente giovane nel nostro Paese, ma che in meno di dieci anni ha conquistato negozi, piattaforme online e soprattutto gli italiani. Mai come . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Black Friday anche in Campania, consumatori a caccia di offerte e occasioni