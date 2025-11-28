Bisoli si esprime sul momento dell’Inter | Nessun allarme a Chivu mi sento di dare questo consiglio
Inter News 24 Bisola parla del momento dell’Inter, classificandolo come un piccolo scivolone, dichiarando che non sia presente alcuna problematica. In un’intervista rilasciata ai microfoni di TMW, Pierpaolo Bisoli, tecnico esperto con una lunga carriera in Serie B, ha parlato delle recenti difficoltà dell’Inter. Le due sconfitte consecutive subite dai nerazzurri non preoccupano eccessivamente l’allenatore. Bisoli, infatti, ritiene che questi passaggi a vuoto possano capitare, ma sottolinea che la squadra ha bisogno di rinforzare la difesa, suggerendo un ringiovanimento del reparto arretrato per migliorare la solidità. 🔗 Leggi su Internews24.com
