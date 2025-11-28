Biogem presenta il libro Occidente senza pensiero di Aldo Schiavone
Biogem presenta il libro dello storico Aldo Schiavone ‘Occidente senza pensiero’, pubblicato quest’anno dalla casa editrice il Mulino di Bologna. Il testo dello studioso napoletano analizza un tema di particolare attualità: l’identità del mondo occidentale e la crisi culturale e politica che lo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
