Biogem presenta il libro Occidente senza pensiero di Aldo Schiavone

Avellinotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Biogem presenta il libro dello storico Aldo SchiavoneOccidente senza pensiero’, pubblicato quest’anno dalla casa editrice il Mulino di Bologna. Il testo dello studioso napoletano analizza un tema di particolare attualità: l’identità del mondo occidentale e la crisi culturale e politica che lo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

