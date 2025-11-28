Bimbi nel bosco ora l’avvocata dice che i genitori non avevano capito l’ordinanza | Faranno i lavori

La famiglia Trevallion-Birmingham apre al dialogo con le istituzioni: superato il problema linguistico, è pronta a rispettare le prescrizioni del Tribunale e ad effettuare i lavori richiesti sulla casa. A partire da un bagno e dall'ampliamento dell'edificio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

