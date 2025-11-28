Bimba uccisa dal pitbull ad Acerra l'autopsia | morta subito impossibile intervenire

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'autopsia sulla neonata di 9 mesi di Acerra (Napoli) ha confermato che il decesso è stato causato dal morso del cane; il padre è indagato per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

